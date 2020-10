Le PSG traverse une période avec des doutes depuis quelques jours. Les choix tactiques de Thomas Tuchel sont très commentés par les observateurs du football. Comme par exemple avec l’ancien milieu de terrain Édouard Cissé qui ne comprend pas les consignes de l’entraîneur allemand.

“Il n’y a pas de jeu, rien n’est développé. Le plus ennuyeux, c’est que quand Neymar et Di Maria ne sont pas dans un bon soir ou sont bien pris, tu n’as pas un collectif pour te reposer dessus. Il n’y a pas de décalages, de jeu en profondeur, d’appuis-remises, de jeu à trois, la base du foot, en fait. Quand des joueurs sont ensemble depuis 18 ou 24 mois pour la plupart, normalement, tu as créé des automatismes”, a indiqué Édouard Cissé dans L’Equipe. Avant d’ajouter : “Pour moi, ce n’est pas du management de dire “Donnez le ballon à Neymar. Quant à Mbappé, à 21 ans, ce n’est pas à lui de tout faire. Et, surtout, si Mbappé et Neymar ne sont pas dans le coup, il n’y a pas grand-chose.”