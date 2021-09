Titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain hier soir en Ligue des champions dans la victoire 2 buts à 0 de son équipe face à Manchester City, Gianluigi Donnarumma a clairement prouver sur ce match.

L’occasion parfaite pour le gardien italien de faire fermer quelques bouches. Questionné par Sky Italia, le vainqueur du dernier Euro avec la Squadra Azzurra a défendu ce choix de carrière. « Ça me fait rire. Chaque fois que j’allume mon téléphone, je lis beaucoup de choses. Je connais ma force, je sais qui je suis et il n’y a aucun problème. Je suis ici et heureux d’être là. J’ai le club qui me soutient toujours et je rigole quand je lis toutes ces bêtises. Je vais bien et je continue. »