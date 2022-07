Le gardien costaricien pourrait rejoindre Naples cet été et retrouver une place de titulaire.

En concurrence depuis la saison dernière avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas pourrait faire ses valises cet été. En quittant Paris, le gardien costaricien pourrait retrouver plus de temps de jeu et une place de numéro un. Et une belle porte de sortie s’offre au portier de 35 ans. Selon les informations de La Repubblica, Naples s’intéresse à Keylor Navas et souhaite le relancer. Les Napolitains cherchent un nouveau gardien car les discussions autour d’une prolongation de leur portier numéro un, Alex Meret, s’éternisent.