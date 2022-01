Depuis son arrivée au PSG, Donnarumma a surtout été surpris par la pression qui l’entoure.

Dans un entretien accordé à France 3 cette semaine, le gardien Parisien Gianluigi Donnarumma en a profité pour faire le bilan de ses six premiers mois dans la capitale française. Toujours en concurrence avec Keylor Navas pour la place de numéro 1 dans les cages, l’Italien avoue avoir un peu plus de pression sur les épaules qu’au Milan AC.

« Un petit peu oui (sur le fait qu’il y ait plus de pression qu’à Milan ou non), parce qu’il y a des objectifs différents. Je suis dans une grande équipe qui doit absolument tout gagner. Donc, forcément, il y a un peu plus de pression, c’est vrai. Nous ne devons pas voir les choses comme une obsession, parce qu’on se met déjà la pression nous-même. Il faut juste que ce soit un objectif. Nous devons avancer la tête baissée, penser match après match et à la fin nous pourrons faire le bilan. »