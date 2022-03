Face au médias, le milieu du PSG a fait le point sur la situation de son compatriote Gigio Donnarumma.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que l’Italie affrontera la Macédoine du Nord jeudi soir (20h45) en barrage des qualifications pour la Coupe du monde 2022, Marco Verratti en a profité pour balayer les rumeurs au sujet de son coéquipier parisien Gianluigi Donnarumma. « Gigio n’est pas triste. Lui-même était désolé de l’erreur contre le Real Madrid mais le lendemain il était déjà au travail, motivé et avec enthousiasme. Il a déjà traversé des moments difficiles, c’est tout, mais c’est un gars spécial. N’oublions pas ce qu’il a fait lors du Championnat d’Europe, c’est l’un des meilleurs gardiens du monde. »

« Maintenant, nous avons confiance en nous. Nous avons gagné quelque chose d’extraordinaire (l’Euro, ndlr) en jouant avec joie et enthousiasme. Nous parlons encore de cette victoire aujourd’hui et c’est une force supplémentaire. Beaucoup nous craignent. Il y a beaucoup de Portugais au PSG et je suis sur qu’ils nous craignent pour ce que nous avons fait et pour ce que nous sommes. Je pense que nous avons beaucoup de chances de passer », a poursuivi Verratti, qui pourrait retrouver Cristiano Ronaldo et ses compatriotes pour un ultime match de barrage.