Gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est revenu sur son arrivée au club durant l’été et il se confie sur les objectifs de la saison.

« Maintenant, je vais bien, je suis très détendu, l’année dernière l’équipe n’a pas gagné la Ligue 1, mais le véritable objectif est autre: la Champions League. Paris m’a toujours convoité, mais la priorité était d’abord Milan. J’ai toujours fait des choix professionnels par moi-même, ma famille m’a toujours laissé libre et soutenu. Aujourd’hui, grâce également à Milan, je me sens plus en confiance, plus mature et meilleur techniquement. Gigi Ragno et Nelson Dida beaucoup insisté sur le travail avec mes pieds et sur les détails que je garde pour moi. […] Mais j’ai l’expérience d’une personne de 30 ans.” A indiqué le portier de 22 ans Dans une interview accordée au « Corriere dello Sport. »