Recrue estivale du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma évoque son arrivée au Paris Saint-Germain et semble plus que jamais motivé par ce nouveau défi.

Quelques instants après la présentation de Lionel Messi ainsi que les autres recrues. « Gianluigi Donnarumma s’est livré au micro de PSG TV et a notamment évoqué ses ambitions avec le club parisien. « C’est une journée spéciale pour moi, merci à tous les supporters pour cette ambiance incroyable. Je suis très content d’être ici. Je suis venu, comme tous, pour gagner le plus possible et donner le plus de plaisir possible à tous les supporters, » a déclaré l’ancien portier du Milan AC.