Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain se rend en Auvergne pour défier le promu clermontois. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait faire confiance à son trio d’attaque Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Le coach argentin semble partir sur un système en 4-3-3 avec, enfin le retour et la possible titularisation de Sergio Ramos. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est annoncé aussi pour le coup d’envoi, tandis qu’Achraf Hakimi va débuter sur le couloir droit de la défense. Une attaque à trois avec les stars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar qui reste sur une bonne prestation face au FC Lorient.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Kimpembe (c), Mendes – Gueye, Danilo, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar.