Gianluigi Donnarumma, seul absent majeur face à Nantes. Dans un communiqué médical publié sur ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain explique que son gardien « ne s’est pas entrainé aujourd’hui avec le groupe pour des symptomes de gastro entérite. Il s’entrainera demain à Ooredoo pour une reprise progressive. »

Julian Draxler, blessé à la cuisse, continue ses soins pour un retour à la compétition prévu entre 4 et 5 semaines, Rafinha continue ses soins pour la hanche droite et a repris la course tandis que Alexandre Letellier sera absent 10 jours pour un problème musculaire au quadriceps.