Questionné au sujet de la concurrence avec Keylor Navas, l’Italien a promis à son coéquipier que les deux hommes auraient du temps de jeu cette saison.

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport cette semaine, Gianluigi Donnarumma – qui défiera l’Espagne demain soir (20h45) en demi-finale de la Ligue des Nations – est revenu sur son début de saison avec le PSG, où il doit gérer la concurrence de Keylor Navas.

« Pas de problème. Tout ira bien et tout s’arrangera, au début c’est normal que ce soit le cas. Je suis content d’être au PSG. Ce sont deux équipes totalement différentes. L’Italie est un groupe magnifique où il fait bon revenir, on est bien ensemble. Cela nous manque si nous sommes loin. Mancini nous a donné une identité précise. Nous espérons continuer à étonner, les attentes sont nombreuses maintenant que nous sommes champions. Le PSG est une grande équipe mais, malgré les grands champions, il y a de l’humilité, un vestiaire compact et on peut vivre la situation tranquillement. Une équipe qui m’aide à grandir. J’essaie de m’améliorer, après le Championnat d’Europe je suis devenu plus un homme. »