Pour Fabien Barthez, la vraie boulette du PSG aura été d’alterner entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans les cages.

Interrogé cette semaine dans les colonnes de L’Equipe, le champion du monde 98 Fabien Barthez en a profité pour donner son avis sur la situation des gardiens au Paris Saint-Germain. Pas vraiment friand de l’alternance, surtout avec deux joueurs du calibre de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’ancien Marseillais va même plus loin en affirmant que la boulette de l’Italien face au Real Madrid en Ligue des champions est la conséquence directe de ce choix tactique de Mauricio Pochettino.

« Dans un sens, ce qui lui est arrivé (à Donnarumma) est logique. Il gagne l’Euro, il est en pleine confiance, il arrive à Paris et on le met en concurrence avec Navas. Je respecte beaucoup les entraîneurs, je respecte énormément Pochettino et je sais à quel point ce métier est difficile mais mettre en concurrence deux gardiens de ce niveau, cela ne sert pas l’équipe. Quel est le message que tu envoies à tes gardiens ? Tu les places dans quelles dispositions psychologiques ? À qui tu fais vraiment confiance pour les grands rendez-vous ? Que se disent les joueurs de champ ? Tu instilles le doute chez tout le monde. Et puis, c’est la compétition qui te fait progresser, pas l’entraînement. Un mec comme Donnarumma – ou Navas d’ailleurs -, il doit jouer. Ce qu’il s’est passé au Real (la remontada 3-1, ndlr), c’est la conséquence de tout ça. »