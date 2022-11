Légende de la Juventus, passé par le Paris Saint-Germain et aujourd’hui à Parme dans le club de ses débuts, Gianluigi Buffon a commenté la saison à Paris de son compatriote Gianluigi Donnarumma.

Dans un entretien pour ‘l’AFP’, Buffon est revenu sur les performances de son jeune compatriote et même si l’ancien du Milan AC a eu du mal dès son arrivée au club, il trouve que Donnarumma se sent de mieux en mieux sur le terrain. Buffon voit un Donnarumma en confiance et capable de sortir de bonnes performances. « Il semble plus serein depuis qu’il est titulaire au PSG. C’était la bonne décision du club. Il progresse très bien, avec un très bon entraîneur des gardiens qui l’aidera à grandir. Etre titulaire te donne une plus grande force, ne pas se sentir sous examen à chaque match. Même si celui qui en pâtit, c’est Keylor Navas, qui est aussi un très grand gardien, je suis désolé de le voir toujours sur le banc », a tout de même précisé l’ex-Parisien.

Donnarumma et le PSG rencontrent la Juventus mercredi soir en Ligue des champions dans un match forcément particulier pour le gardien international italien qui était longtemps cité à la Juve, avant de finalement opter pour la France et le Paris Saint-Germain.