Arrivé il y a quelques jours au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma donne son avis sur la future signature de Lionel Messi au club.

Champion d’Europe en titre avec l’Italie, celui qui a rejoint gratuitement le PSG au cours de ce mercato estival savoure et est même très impatient de faire la connaissance de Lionel Messi qui va signer en France dans les prochaines heures. « Messi est le plus fort du monde, je suis excité et heureux à l’idée de l’avoir dans l’équipe », a lancé le vainqueur du dernier Euro à « Sky Italia. »