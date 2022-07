Gianluigi Donnarumma, gardien du but du Paris Saint-Germain, a accordé une interview au site officiel du club où il est revenu sur sa première saison avec le maillot rouge et bleu. S’il confie avoir vécu une belle saison, le champion d’Europe italien reconnait qu’elle fut difficile.

Gianluigi Donnarumma a réalisé une saison paradoxale. Le portier Italien, qui a réalisé une première partie de saison étincelante, s’est écroulée lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions où il est fautif sur le premier but de Karim Benzema. De plus, l’ancien joueur de l’AC Milan a partagé le temps de jeu avec Keylor Navas. Dans une interview accordée à PSG.FR, Gianluigi Donnarumma confie avoir vécu une « magnifique saison même si elle a été difficile sur la fin ».

« Ce fut une année magnifique et émouvante, mais aussi un peu difficile. Après l’élimination en Champions League, c’était un peu étrange. On a eu du mal à la digérer mais nous avons dû l’accepter. Nous devions passer à autre chose car il y avait encore le titre de champion à gagner, et au final nous avons su réagir. Donc je dirai que la saison a globalement été positive. Si on met de côté la Ligue des champions, ça a été une bonne saison mais on ne peut pas s’en satisfaire complètement et l’année prochaine, nous essayerons de gagner le plus de titres possibles », a confié le gardien de but Italien.

Gianluigi Donnarumma, qui a joué 23 matchs toutes compétitions confondues dont 16 de Ligue 1, a été élu meilleur gardien de Ligue 1 lors de la 30e cérémonie des trophées UNFP.