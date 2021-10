Nabil Djellit est agacé par la nouvelle blessure de Marco Verratti et son absence pour le déplacement à Leipzig mercredi prochain en Ligue des champions.

« Verratti blessé, c’est quelque chose d’étonnant. Vraiment, je tombe des nues… Si ça avait été un épiphénomène, j’aurais été désolé. Mais les blessures de Verratti, c’est systémique, donc je suis plutôt exaspéré… Le PSG fait quoi pour éviter les blessures de Verratti chaque saison ? De son côté, Verratti fait quoi pour éviter les problèmes ? Rien… C’est un joueur à mi-temps, comme Neymar. Le mieux pour le PSG, ce serait que Verratti donne son planning en début de saison pour savoir quand il est disponible ou pas. En tout cas, au niveau financier, c’est catastrophique… » Explique-t-il sur « l’Equipe du Soir. »

Avant de poursuivre : « Franchement, le PSG devrait créer un concept : acheter des joueurs avec une garantie. Car avec Neymar, Verratti, Ramos, ça commence à faire beaucoup. Verratti a souvent été absent lors des grands rendez-vous du PSG ces dernières années. Quand il est là, il est fort, il n’y a aucun souci sur ça. Mais si ce gars-là est au Bayern, il n’est pas prolongé, même si le joueur est super talentueux. Car il a un quota de blessures et de cartons chaque saison, et ce n’est pas possible. »