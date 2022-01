Loin dans la hiérarchie des latéraux parisiens et décevant lorsqu’il est aligné, Colin Dagba est gentiment poussé vers la sortie. Le titi parisien a une ouverture en Italie et plus particulièrement à Venise.

Si l’on attendait aucune recrue côté parisien lors de ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain reste très actif dans le sens des départs. Après Sergio Rico et Rafinha, le PSG devrait se séparer d’un nouvel élément avec le potentiel départ de Colin Dagba. Titularisé à seulement 3 reprises en Ligue 1 cette saison, le latéral droit est invité à progresser ailleurs. Même l’absence d’Achraf Hakimi, présent avec le Maroc à la CAN 2022, ne lui offre pas plus de possibilités. Mauricio Pochettino lui privilégiant Thilo Kehrer.

Selon les informations de TuttoMercatoWeb, Colin Dagba devrait quitter le club de la capitale pour rejoindre Venise. L’écurie italienne tenterait de le recruter sous la forme d’un prêt. Pour la première saison de son histoire dans l’élite, le promu réalise un exercice encourageant. La présence du défenseur parisien pourrait être un plus non négligeable dans la lutte pour le maintien.