Interrogé par la presse, le président de l’Altético Madrid a balayé d’un revers de la main les rumeurs envoyant Simeone au PSG cet été.

De passage devant les médias ce mardi, juste avant le choc des huitièmes de finale de Ligue des champions entre Manchester United et l’Atlético Madrid, le président des Colchoneros Enrique Cerezo a évoqué les rumeurs envoyant Diego Simeone sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

« Simeone et le PSG ? Vous avez toujours quelque chose à dire. Sinon, vous devriez rester à la maison. Il faut qu’on se parle, même si c’est un mensonge », a déclaré Enrique Cerezo en direct de Manchester quelques minutes avant de partir pour un déjeuner officiel avec les responsables du club anglais et au sujet de l’intérêt supposé du géant français pour le ‘Cholo’, Cerezo a ajouté : « Les rumeurs vous donnent du travail pour les quatre prochaines années. Simeone a un grand match devant lui, qui est très important pour lui et pour tout le monde. »