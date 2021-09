Le défenseur central de Manchester City, Ruben Dias évoque le choc de mardi soir à venir face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Lors d’un entretien accordé à « Goal », le défenseur central portugais des Citizens se confie avant de retrouver le vice-champion de France et pense que cette rencontre sera totalement différente de la dernière demi-finale de Ligue des champions disputée entre les deux clubs. « Ils se sont évidemment renforcés sur tout le terrain. Les recrutements effectués cette saison ont été fantastiques et ce sera un défi différent de l’équipe que nous avons affronté l’année dernière. Mais c’est aussi l’une des équipes les plus fortes d’Europe depuis plusieurs années maintenant. Les joueurs comme Ramos et Messi vont ajouter à leur mentalité de gagnant, mais lorsque nous avons joué la saison dernière, ils avaient déjà Neymar, Mbappé et Di Maria. »