Défenseur central du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo est revenu sur la difficile mais précieuse victoire 1-0 pour le PSG face à Leipzig hier soir en Ligue des Champions.

Après la rencontre, Diallo a retenu l’attitude du groupe parisien et confirme, ce PSG-là a une âme et ça c’est le principal.

« C’était un match compliqué contre une belle équipe de Leipzig, mais on le savait car c’était déjà dur pendant le Final 8 ou chez eux, mais l’important c’était de gagner aujourd’hui. Tous les points sont bons à prendre, on a fait le travail, on a pris les points et c’était l’essentiel. On a vu des valeurs et il faut le retenir. Cette équipe a une âme, des joueurs qui se battent ensemble, il faut le souligner. » A déclaré l’ancien du Borussia Dortmund après le match sur « PSG TV ».