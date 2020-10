Lors d’un Live Instagram, Abdou Diallo a fait une annonce pour le moins captivante ! Il pourrait révéler dans un livre les anecdotes du temps de ses années au centre de formation à l’AS Monaco.

«Avec des gars du centre de formation, on avait un groupe WhatsApp et on se parlait tous les jours jusqu’à trois heures du matin, on se racontait nos anecdotes. On s’est dit qu’on a trop d’histoires. On s’est dit qu’on allait faire un livre pour les faire partager. Au final, on est quatre à se détacher pour l’écrire. Donc là, on s’appelle tous les jours pendant le confinement. On va l’éditer et il va sortir bientôt. Vous aurez un retour d’une aventure authentique d’un centre de formation», a anoncé Abdou Diallo.

Le défenseur du PSG n’a pas révélé le nom de ses compères dans cette aventure. Mais rappelons qu’il a été formé à Monaco en même temps qu’un certain Kylian Mbappé !