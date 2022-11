Privé de temps de jeu au PSG, Abdou Diallo a rejoint Leipzig cette saison avec la Coupe du monde en ligne de mire.

Dans une interview accordée ce jeudi à So Foot, Abdou Diallo (26 ans) est revenu sur son transfert du Paris Saint-Germain au RB Leipzig cet été. Simplement prêté en Allemagne, le défenseur sénégalais estime qu’il devait changer d’air pour se relancer.

« Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais besoin d’un nouvel élan, avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à cœur. Et puis il y a l’âge, aussi : j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années, et je n’ai pas envie de les gâcher. »