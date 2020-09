Présent sur le plateau de RMC Sport ce vendredi, Eric Di Meco est revenu sur le début de saison cauchemardesque du PSG en Ligue 1. Pour lui, Thomas Tuchel a une grande part de responsabilité…

Rien ne va plus au PSG. Après avoir perdu leurs deux premiers matchs de Ligue 1, les hommes de Thomas Tuchel ont dû batailler pour aller chercher les trois points mercredi soir face à Metz (1-0). De quoi inquiéter pas mal de monde, dont le consultant de RMC Sport, Eric Di Meco.

« Ce qu’il se passe actuellement au PSG est du à plusieurs choses et notamment à la mauvaise gestion de l’après finale de Ligue des Champions. Avec les récents résultats, les blessures, les suspendus, plus le match qu’on a vu hier soir… Ils creusent, ils creusent, ils creusent… Mais où ils vont s’arrêter ? Oui, il y a une légère éclaircie avec ce but de Julian Draxler, mais le mal est plus profond. Et quand tu entends Thomas Tuchel ces derniers temps, chaque fois qu’il parle, il dit des énormités. J’ai vraiment l’impression qu’il a perdu les pédales. Ça fait peur. Il est en train de naviguer à vue, il dit n’importe quoi. Et ça, le vestiaire l’entend. Je suis extrêmement inquiet. »