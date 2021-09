Angel Di Maria n’a décidément pas sa langue dans sa poche. Après avoir accablé Sampaoli du côté de l’OM, le joueur du PSG a donné le nom de celui qu’il considère comme le pire entraîneur qu’il ait connu.

Louis Van Gaal. C’était à Manchester United, lors de sa seule saison passée en Rouge. Angel Di Maria n’en garde pas un bon souvenir. « Cristiano Ronaldo et d’autres joueurs se sont battus pour que je reste au Real Madrid, mais avec Florentino Pérez, tout était très difficile. En Angleterre, mon problème n’était que l’entraîneur.

Van Gaal était le pire que j’aie jamais eu dans ma carrière, c’était insupportable. Je marquais ou regardais un match et le lendemain, il venait me voir pour me montrer des vidéos des passes que j’avais manquées. Il m’a mis à l’écart dès le premier jour car il n’aimait pas que les joueurs soient plus importants que lui », a-t-il déclaré.

Dans la même interview, Angel Di Maria s’en est pris du côté de l’OM, assurant que Sampaoli était « une personne très étrange. »