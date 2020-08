En instance de départ avec le FC Barcelone, l’avenir de Messi reste très flou. Si Manchester City est toujours dans la course, le PSG penserait aussi à l’Argentin et ce choix devrait ravir Vikash Dhorasoo.

Consultant pour la chaîne “l’Equipe”, il donne son avis concernant une future arrivée de la “Pulga” dans le 11 de Thomas Tuchel.

“Venir à Paris serait culotté et osé ! S’il vient ce serait pour marquer l’histoire du club et de la Ligue des Champions ! Retrouver Neymar, jouer avec Mbappé et être la star du PSG… Ce serait incroyable ! Le Paris Saint-Germain aujourd’hui entre dans la cour des grands après le “Final 8″ et sa finale de la Champions League… Ça commence à avoir de la gueule !” Magré tout, le joueur privilégierait un aventure en Angleterre…