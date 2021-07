Exalté par les arrivées de Sergio Ramos et Achraf Hakimi cette semaine, le PSG pourrait encore miser gros sur deux stars : Paul Pogba et Joaquin Correa.

Alors que le Paris Saint-Germain s’est déjà offert Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et bientôt Gianluigi Donnarumma, deux autres superstars du football européen seraient sur le point de rallier la capitale. « Ces deux dernières années, on n’a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu’on est là. Maintenant, on doit encore s’améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu’on veut faire (…) ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », avait d’ailleurs prévenu le président Nasser Al-Khelaïfi en juin dernier dans les colonnes de L’Equipe.

Et à en croire le Corriere dello Sport, les noms des deux prochaines recrues du PSG sont déjà connus : Paul Pogba (Manchester United) et Joaquin Correa (Lazio Rome). Le premier serait en négociation avancée avec les dirigeants parisiens et Manchester United pourrait le laisser filer contre un chèque de 50 à 60 millions d’euros, par peur de le voir quitter le club gratuitement l’été prochain. Le second, pisté depuis déjà plusieurs saisons par Leonardo, pourrait faire l’objet d’un échange avec l’Espagnol Pablo Sarabia. Auteur d’un Euro 2020 convaincant avec la Roja, le milieu offensif de 29 ans n’entrerait plus dans les plans de Mauricio Pochettino. Deux transferts de taille qui annoncent également un grand nombre de départs de l’effectif parisien cet été. Affaire à suivre…