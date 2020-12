Après des semaines et des semaines de tensions, il semblerait qu’il y ait du mieux dans les coulisses du PSG.

Le calme avant ou après la tempête ? Cela n’a jamais été le grand amour entre Leonardo et Thomas Tuchel. Vous le saviez, nous le savons, ils le savent, tout le monde le sait. Les deux Parisiens n’ont jamais tenté de camoufler leurs différends. Dernière preuve en date, le dernier marché des transferts, où l’ancien coach du Borussia Dortmund a souvent remis en cause les recrutements de son directeur sportif.

Pourtant, et selon l’Équipe, il y a du mieux. Les deux hommes se sont rapprochés, et il y aurait un réchauffement en coulisses. En effet, toujours d’après le quotidien, ils ont été vus ensemble au Camp des Loges bien plus souvent que d’habitude. Mais alors est-ce une unité qui pourrait durer, ou simplement une tentative pour rassurer les joueurs avant le match contre Basaksehir ? Affaire à suivre.