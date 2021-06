Journaliste pour « l’Equipe », Didier Roustan parle de l’avenir de Kylian Mbappé et pense que ce dernier va décider de son futur avec des garanties sportives et pas forcément que financières.

Sur le plateau de « l’Equipe du Soir », Didier Roustan évoque l’avenir de la star du Paris Saint-Germain et il pense que Mbappé attend des garanties sportives avant touts choses. « Mais attention, les joueurs ne font pas de cadeau non plus ! Rabiot, il les a rendus chèvres aussi, un coup de je pars, un coup je ne pars pas, je veux ceci cela… Ce sont des rapports de force, ce ne sont pas des anges de l’autre coté non plus ! Mbappé, de toute façon il n’est pas pressé. Plus il gagne de temps plus il est en position de force. A mon avis, ça s’arrangera. Mais on en est au stade du rapport de force. Rien ne presse pour Mbappé et il veut des garanties sportives. »