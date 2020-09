Victime d’une rupture du ligament croisée au genou gauche lors du match face au FC Metz, Juan Bernat a été opéré ce mercredi.

“Ce matin, j’ai été opéré du genou et tout s’est déroulé à la perfection. Un autre petit pas dans la reprise. Merci beaucoup pour tous les messages de soutien de ces dernières semaines” a-t-il légendé cette photo où on le voit assis dans son lit d’hôpital. “Nous remercions également le Pr. Khiami et toute son équipe pour leur travail.“

Juan Bernat devra resté loin des terrains pour au moins six mois.