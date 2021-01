Les blessures du Gallois pourraient bien empêcher Dele Alli de rejoindre le PSG en janvier.

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Dele Alli cet hiver. Mais le transfert de son ancien joueur, qui n’a disputé que 75 minutes de Premier League cette saison, semble plus compliqué que prévu. En effet, le Telegraph affirme que le PSG va proposer une nouvelle offre à la hauteur des attentes du club londonien dans les prochains jours. Seul hic, les récentes blessures de Gareth Bale et Giovani Lo Celso auraient légèrement changé la donne. Bien qu’il ne soit pas opposé à son départ, José Mourinho pourrait sortir l’Anglais du placard pour pallier les absences du Gallois et de l’Argentin.

Autre problème potentiel : l’amour passionnel de Daniel Levy, le président de Tottenham, pour son joueur. Malgré ses prestations décevantes depuis quelques saisons, le patron du club ne désespère pas à l’idée de retrouver le Dele Alli d’avant. Leonardo devra donc faire le forcing auprès de Daniel Levy pour le convaincre de laisser filer son joueur en prêt cet hiver. Tous les autres partis impliqués semblent en faveur de sa réalisation.