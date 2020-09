Toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour la saison, le Paris Saint-Germain pourrait tenter le coup avec Dele Alli (24 ans).

Plus vraiment utilisé par José Mourinho à Tottenham, il doit se relancer et le PSG pourrait être un destination idéale pour cela. Mais pour Daniel Riolo, spécialiste foot, faire signer l’Anglais serait une erreur monumentale et on n’est pas forcément loin de partager son avis. « Mais pourquoi Dele Alli ? Et puis s’ils lui refilent direct les adresses des boites, on est mal barré. » S’est-il interrogé sur les antennes de RMC. Il est vrai que depuis quelques temps, Dele Alli est plus connu pour sa carrière extra-sportive que sur le terrain.