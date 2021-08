Ennemis la saison dernière, Sergio Ramos et Lionel Messi sont maintenant copains comme cochons sous les couleurs du PSG.

Le Paris Saint-Germain a publié ce jeudi une vidéo de Lionel Messi pour son premier jour au centre d’entraînement du PSG. Il a notamment rencontré ses nouveaux coéquipiers et a pu échanger quelques mots avec Kylian Mbappé. Dans la vidéo, on aperçoit également l’Argentin enlacer chaleureusement Sergio Ramos, pourtant ennemi juré du FC Barcelone l’an dernier, alors qu’il portait le brassard de capitaine du Real Madrid. Mais désormais les deux hommes sont coéquipiers, pour le plus grand plaisir des supporters du PSG.