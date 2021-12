« Sergio Ramos doit reprendre l’entraînement dimanche. Est-ce qu’il sera-là contre Bruges en Ligue des Champions mardi ? S’il n’est pas là contre Bruges, là je pense que cela va poser problème parce que je pense que le mal deviendrait plus profond qu’il peut l’être en ce moment. S’il ne rejoue pas contre Bruges et Monaco, là je serai inquiet. » S’exprime-t-il, alors que demain soir à partir de 18 h 45, le club de la capitale accueille les Belges du Club Bruges pour le compte de la 6e et dernière journée de Ligue des champions.