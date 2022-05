Samedi soir le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un dernier match pour clore une saison difficile pour le club de la capitale malgré le titre de champion de France à la clef. Avant cette rencontre Marco Verratti a prévenu les fans et il leur demande de ne pas créer de nouvelles tensions.

Si le milieu international italien trouve illogique l’attitude de certains ultras du PSG, en revanche Jérôme Rothen ne pas du tout dans son sens et il lui demande même de partir si la situation ne lu convient pas. « Je ne comprends pas sa réaction. Il est dans une bulle, comme l’ensemble du club. Ils sont déconnectés de la réalité. Verratti fait partie des joueurs de base, des joueurs qui doivent transmettre ça aux autres. Et il se pose la question : ‘Pourquoi les supporters sifflent ? Ils n’ont pas le droit de faire ça…’ Tu imagines le message qu’il envoie dans le vestiaire alors qu’il est un joueur important ? Il va dans le sens des joueurs qui n’ont rien compris », a lancé l’ancien milieu du PSG sur les ondes de RMC.

Avant de poursuivre et se montrer plus direct et cash comme à son habitude : « comment peux-tu avoir des discours comme ça ? Quand j’entends Marco parler comme ça, je lui dis : ‘Dégage ! Ce n’est pas grave’. Avec ces réactions, ils ne transmettent pas les choses comme il faut aux nouveaux qui vont arriver. Ils n’ont pas compris où ils étaient. » Le coup d’envoi de cette rencontre face au FC Metz aura lieu ce samedi à partir de 21 heures au Parc des Princes.