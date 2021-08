Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions aura lieu ce jeudi mais on peut déjà se faire une idée de ce qui attend le PSG.

Même si tous les qualifiés pour la Ligue des champions ne sont pas encore connus, on peut déjà commencer à faire la liste des équipes à éviter pour le Paris Saint-Germain en vue du tirage au sort des poules ce jeudi. Vice-champions de France, les nouveaux coéquipiers de Lionel Messi se retrouvent dans le chapeau 2. Ils devront notamment éviter de croiser la route des deux finalistes de l’an dernier, Chelsea et Manchester City, ainsi que du Bayern Munich pour maximiser leurs chances de qualification. Plusieurs belles équipes se retrouvent également dans les chapeaux inférieurs, comme Porto et l’Ajax dans le 3 ou encore le Milan AC dans le 4.

Sans compter les futurs qualifiés après les fin des barrages de ce soir et demain, voici le pire et le meilleur groupe possible pour les hommes de Mauricio Pochettino.

Le pire groupe : Manchester City, PSG, RB Leipzig, Milan AC

Le meilleur groupe : Sporting, PSG, Dynamo Kiev, Bruges