Grand fan de la saison de Kylian Mbappé, Thierry Henry n’hésite pas à le compter parmi les meilleurs attaquants de la planète.

Kylian Mbappé ne semble pas particulièrement chamboulé par les rumeurs, qui l’annoncent toujours entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Encore buteur ce week-end, il a profité des largesses dans la défense brestoise pour ouvrir le score d’une frappe décroisée dont il a le secret. Impressionné par le sang-froid du prodige de Bondy, Thierry Henry lui a encore rendu un bel hommage au micro d’Amazon Prime Vidéo.

» Comme je le dis souvent : ‘Choisis ton poison !’ Avec Mbappé, soit il enroule et on dit qu’il l’a laissé enroulé, soit tu anticipes l’enroulé et il vise entre tes jambes, et si tu l’anticipes il te crochète et t’enchaîne avec une frappe du gauche croisé… Il a travaillé pour avoir plusieurs cordes à son arc et c’est ce qui fait qu’il est très difficile de défendre sur lui dans la surface de réparation. D’autant que dans la surface de réparation, le patron c’est toi ! Le défenseur ne peut rien faire et ne peut qu’attendre… »