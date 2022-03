En grande forme cette saison, Danilo Pereira estime même qu’il est à son tout meilleur niveau.

Bien parti pour enchaîner une nouvelle titularisation en Ligue des champions demain soir (21h) face au Real Madrid, Danilo Pereira s’est imposé comme un élément fort de l’effectif de Mauricio Pochettino. Avant le choc, le Portugais c’est longuement confié à nos confrères de France Bleu Paris. « Bien, bien. Je me sens bien. Pas parce que je suis le troisième meilleur buteur, mais parce que je me sens bien ici, à Paris. Dans le club. Peut-être, oui. Je suis dans un contexte très différent de mes saisons précédentes. Je pense que je suis bien. Donc je pourrais dire que oui. Peut-être que c’est la meilleure saison de ma carrière. »

L’ancien milieu du FC Porto est également revenu sur l’épisode où Thomas Tuchel le faisait évoluer au poste de défenseur central. « Je suis venu ici à Paris pour jouer milieu de terrain. Après, les choses ont changé. J’ai joué beaucoup de matchs au poste de défenseur central et là, pour l’adaptation, c’était un peu difficile. Après, les choses ont encore changé, et le coach a changé aussi, et ça m’a donné beaucoup de confiance. Pochettino m’a donné beaucoup de confiance pour progresser. Si ça a gâcher mon début d’aventure au PSG ? Non, je ne regarde pas les choses que les gens disent. J’ai mis le focus sur mon travail. Je savais que la tempête allait passer. C’est normal ! Tout n’est pas toujours mauvais. Les choses changent. Je travaille tous les jours pour arriver à ce moment-là, et c’est pour ça que je suis heureux. »