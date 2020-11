Aligné en défense centrale par Thomas Tuchel contre Leipzig à l’occasion de la troisième journée de Ligue des Champions, Danilo Pereira, prêté par le FC Porto et fraîchement arrivé dans la capitale, s’est exprimé sur le choix tactique de son entraîneur.

Après l’échec subi par le PSG sur la pelouse du RB Leipzig dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions (2-1), la recrue estivale Danilo Pereira s’est exprimée au micro de Téléfoot à propos de son rôle dans l’équipe parisienne. Le joueur portugais, auteur d’un bon début de saison, a expliqué que ça ne le dérangeait pas d’évoluer au poste de défenseur, lui qui joue normalement un cran plus haut. « Défenseur, ce n’est pas mon poste. Moi je suis milieu de terrain. Mais l’entraîneur me demande de jouer défenseur central pour le bien de l’équipe. Moi je joue où l’entraîneur me dit de jouer, c’est mon travail et je fais de mon mieux pour l’équipe. Ce n’est pas ma position mais je connais les bases du jeu défensif et mes coéquipiers m’aident beaucoup à trouver ma place. »