Le milieu de terrain du FC Porto Danilo Pereira s’est engagé avec le PSG dans les derniers jours du mercato. Pour le journaliste du Parisien, Dominique Séverac, le PSG a réalisé un gros coup.

“La grande satisfaction de ce mercato c’est Danilo Pereira. Le PSG cherchait une sentinelle depuis des années, depuis Thiago Motta. Là Leonardo a trouvé un vrai spécialiste du poste. C’est la seule recrue qui peut changer un peu le décor. Il peut amener le PSG à jouer en 4-3-3 parce que c’est la logique de son poste et de ses qualités”, a indiqué le journaliste du Parisien.

Avant de poursuivre son explication : “Il a 29 ans, il n’a joué qu’à Porto entre guillemets, il n’a pas été désiré par les plus grands clubs. Est-ce que c’est une limite ? Je ne crois pas. Il est très fort dans l’impact et techniquement. Il y a une idée reçue qui dit qu’il ne serait pas très à l’aise avec ses pieds, et bien non, ce n’est pas le cas. Danilo Pereira c’est une super recrue.”