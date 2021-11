Alors que le Ballon d’Or 2021 ne cesse de faire débat, Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, institut qui remet la récompense du meilleur footballeur de la planète, a accordé une interview. Dans celle-ci, il évoque la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« L’ambition de Ronaldo est de prendre sa retraite avec plus de Ballons d’Or que Messi. Et je le sais parce qu’il me l’a lui-même avoué », a révélé Pascal Ferré. « C’est juste un trophée. Mais en avoir un, c’est avoir une place dans l’histoire.

Si on regarde les statistiques de Messi et Ronaldo, on verra qu’ils marquent toujours beaucoup de buts durant les mois de septembre et octobre, lorsque le vote a lieu. Ce n’est pas une coïncidence. »

Pour rappel, la distinction du Ballon d’Or 2021 va avoir lieu ce lundi 29 novembre.