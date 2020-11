Lors d’un entretien accordé à PSG.fr, Leonardo a répondu aux questions des supporters parisiens. Pour le directeur sportif du club, le PSG a les moyens financiers de s’offrir les services de la star portugaise Cristiano Ronaldo, si celui-ci venait à quitter la Juventus de Turin.

Dans une interview accordée à PSG.fr, le Brésilien Leonardo, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, a fait honneur à sa réputation en répondant de manière cash aux interrogations des supporters parisiens. Finaliste malheureux de la Ligue des Champions cet été, le PSG aurait-il besoin d’un atout offensif supplémentaire pour aller chercher la fameuse coupe aux grandes oreilles ?

La question a le mérite d’être posée et un fan a demandé si la direction du club parisien allait se positionner sur le dossier Ronaldo. Bien que l’homme aux cinq Ballons d’Or n’ait pas exprimé le souhait de quitter la Juventus, où il évolue actuellement, Leonardo explique que la situation pourrait changer si le Portugais venait à avoir des envies d’ailleurs. « Aujourd’hui dans le football on ne sait pas. Si demain, Cristiano Ronaldo se réveille et dit je veux aller jouer ailleurs. Qui peut l’acheter ? C’est un cercle fermé. Le PSG entre dans ce cercle. Comme d’habitude, c’est aussi des opportunités, des situations. Le mercato, il faut le préparer et c’est ce qu’on fait. Nous avons nos priorités, nos listes, mais un imprévu peut arriver. Après lors du dernier mercato, il n’y a pas eu de folies. »