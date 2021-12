Rolland Courbis a tenu à défendre Lionel Messi qui est aujourd’hui en difficulté avec le Paris Saint-Germain.

« Pour le moment, Messi est dans l’ombre de Mbappé, mais je vais prendre quelques minutes la robe d’avocat pour l’Argentin. J’entends dans les débats, depuis cinq-six mois, il se fou rien etc… Mais on trouve où les cinq-six mois de Messi ? Il est arrivé à Paris fin août à la fin du mercato estival, il s’est passé septembre-octobre-novembre, donc Messi est là depuis trois mois et une semaine au PSG en étant parti deux fois pour jouer avec son équipe d’Argentine. Attendons cette fin d’année 2021 pour parler de Messi et parlons-en à partir du mois de janvier. Pour le moment, c’est un Lionel Messi à 50% au PSG et moi c’est le contraire qui m’aurait étonné. Que ce soit un extraterrestre footballistiquement oui, mais humainement c’est un être humain. Les points de repère sont différents, il faut tout changer, ne lui demande pas de changer ses 21 ans d’habitudes en trois mois. » A révélé Rolland Courbis sur les ondes de « RMC. »