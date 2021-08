Attendu aujourd’hui à Paris par des dizaines de supporters, Lionel Messi devrait finalement retarder son arrivée dans la capitale de quelques jours.

L’hystérie est déjà palpable aux abords du Parc des Princes. Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi a officialisé son départ du FC Barcelone ce week-end et son entourage négocie déjà avec le Paris Saint-Germain depuis jeudi soir. Un transfert qui s’annonce historique, mais qui pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Alors que le sextuple Ballon d’Or était attendu dans la capitale ce lundi, il pourrait finalement attendre quelques jours de plus avant de débarquer en France. Une fausse joie pour les dizaines de supporters agglutinés devant le stade du PSG depuis ce midi.

D’après les informations du Parisien, confirmées ensuite par le journaliste Florent Torchut, « Lionel Messi ne serait pas encore parti de Barcelone. La sécurité de l’aéroport du Bourget a annoncé aux supporters présents, que l’arrivée de l’Argentin ne serait pas prévue pour aujourd’hui. » Difficile de prédire quand Lionel Messi fera enfin son arrivée à Paris, mais certains médias avancent que le joueur attendra d’abord d’avoir signé son contrat avec le club. Il se rendra ensuite à Paris pour passer sa visite médicale et devenir officiellement la 5e recrue estivale du PSG après Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma.