Le jeune défenseur du PSG a suivi les conseils de Tanguy Kouassi en rejoignant la Bundesliga.

Cette semaine, le Borussia Dortmund a officialisé le recrutement du jeune défenseur parisien, Soumaïla Coulibaly (17 ans). Formé dans la capitale, il a finalement choisi de signer son premier contrat professionnel en Bundesliga, à l’instar d’un certain Tanguy Kouassi. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, il reconnaît d’ailleurs avoir eu le droit à quelques conseils de son ancien coéquipier, aujourd’hui défenseur du Bayern Munich.

« À Dortmund, j’ai senti qu’on allait m’accompagner sur la durée, qu’on allait prendre soin de moi. Surtout, Dortmund est une équipe qui fait confiance aux jeunes, ce n’est pas forcément le cas du PSG. À Paris, à plusieurs reprises, peut-être, j’aurais pu être avec les grands, dans le groupe pour voir comment ça se passe. Je me suis entraîné avec les pros, mais j’étais juste là pour faire le nombre et combler les manques. Des conseils d’anciens du club ? J’en ai parlé avec Tanguy. Il m’a dit qu’il avait fait le bon choix, qu’il était très content au Bayern et en Allemagne. Il m’a conseillé de bien apprendre la langue et de me donner à fond pour m’adapter au plus vite. »