Idrissa Gueye, au micro de PSG TV, a fait le bilan du match de préparation face à Augsbourg (2-1), mercredi, en amical, à Orléans.

« Je félicite les jeunes qui ont intégré l’équipe, ils font du bon boulot, ils sont à l’écoute et font les efforts qu’il faut pour bien représenter le PSG. Le plus important, c’était de travailler physiquement, de courir, de répéter ce qu’on a fait tactiquement. Et c’est tout ce qu’on a vu aujourd’hui et avec la victoire on est récompensés à la fin. Le capitanat ? C’est important pour moi de transmettre toute l’expérience que j’ai accumulée pendant ma carrière. C’est juste un plaisir pour moi », a indiqué le joueur du PSG.