Au micro de « PSG TV », Angel Di Maria est revenu sur la victoire 4 buts à 2 en terre lyonnaise ce dimanche soir.

L’Argentin, auteur du 3e but est très satisfait de la performance de son équipe et savoure cette belle victoire. « On a eu beaucoup d’opportunités de pouvoir récupérer la première place. Aujourd’hui (dimanche) il y en avait une autre. Grâce à ce très bon match, on a pu gagner et récupérer la première place. » A indiqué l’Argentin après la rencontre. Grâce à ce succès, le PSG reprend la tête du championnat à égalité de points avec Lille mais une meilleure différence de buts.