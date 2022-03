Eliminé par le Real Madrid lors des 8èmes de finale de Ligue des Champions, le PSG a vécu une énième humiliation européenne. Des déconvenues incessantes qui proviendraient d’une institution parisienne inexistante.

« Il ne s’agit pas de la bonne réaction, je ne peux pas la cautionner. Mais il est humain d’exprimer sa frustration. J’y devinais une forme d’exutoire. Chacun se disait : c’est la bonne année pour Paris. Et au final, quelle douche froide ! La qualité des joueurs n’est pas en cause. Par rapport au Real Madrid, Paris n’est pas encore une institution. On aspire tous à ce qu’il la devienne vite. Un joueur ne doit jamais être plus important qu’un club« , a confié Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l’AS Monaco, dans un entretien accordé au Parisien.