Conor McGregor ne s’arrête jamais, et est toujours prêt à relever de nouveaux défis. L’Irlandais ne provoque pas que dans le monde du MMA, mais aussi dans celui du football. Après avoir posé avec le maillot du PSG sur son compte Instagram, The Notorious a lancé un gentil petit défi à la nouvelle recrue de Paris : Lionel Messi.

« Posé au Beverly Hills pour soutenir mon bro Sergio Ramos au PSG. C’est fou comme cette équipe a réuni tous ces incroyables joueurs, et si rapidement qui plus est. Messi touche 75 millions de dollars annuels, net. Sans inclure les contrats publicitaires en prime. Il va être dur à battre cette année pour le classement Forbes si je ne fais pas un autre combat. Cela étant dit, ne m’enterrez pas trop vite. L’année fiscale Forbes a commencé il y a deux mois seulement et j’ai déjà gagné ce qu’il gagne en salaire en un an », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

En effet, chaque anné le magazine Forbes publie la liste des sportifs ayant gagné le plus d’argent sur les 12 derniers mois écoulés. Et The Notorious, numéro 1 l’an passé, compte bien une nouvelle fois battre Lionel Messi sur ce plan là.