Un journaliste de RMC, Pierre Ammiche, a lourdement taclé le directeur sportif du PSG.

« Le mec qui devait faire franchir un cap au PSG, il n’existe pas. Le PSG avait fait sa communication pour dire que Pochettino était différent. L’ancien Parisien qui connaissait tout bien comme il faut le club et son particularisme. Mais là, c’était trop… Après une demi-saison, les rumeurs d’un départ gonflent déjà. Leonardo a pris la parole pour ne rien dire, on dirait Jean Castex, plus il parle, moins on l’écoute. (…) En moins de six mois, les entraîneurs passent de génies tactique aux rois des cons. (…). Je suis heureux parce que, pour une fois, c’est l’entraîneur qui dicte le rythme médiatique. Juste en ne disant rien », a indiqué le journaliste sur RMC.