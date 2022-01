Le PSG souhaitait récupérer Moise Kean en échange de Mauro Icardi, mais le club de la capitale a dû renoncer à cause du règlement de la FIFA.

Selon Le Parisien, l’échange Kean-Icardi n’a pas pu aboutir car le règlement de la FIFA l’interdit en quelque sorte. En effet, Moise Kean, prêté au PSG la saison dernière, a déjà joué avec deux clubs différents cette saison (Everton et la Juventus), et la FIFA n’autorise pas un joueur à jouer avec plus de deux clubs pendant la même saison. Si le PSG tient vraiment à se séparer de Mauro Icardi, il va donc falloir trouver une autre solution.