Actuellement en Amérique centrale avec la sélection du Costa Rica, Keylor Navas donné des nouvelles lui qui est toujours blessé.

« Cela fait toujours mal, je ne me sens pas à 100 %, mais ça évolue bien. Nous avons parlé avec le sélectionneur pour essayer de voir si je peux être à 100 % pour le match. Nous voulons tous participer à la Coupe du monde et nous devons faire un effort ». Je dois continuer à me rétablir ici. Ces jours-ci, je suis resté à Paris, c’était essentiellement pour cela, pour essayer d’avoir la meilleure récupération possible, les meilleurs traitements. Je pense que le coude a assez bien évolué, nous avons confiance sur le fait de pouvoir jouer.. mais ce n’est pas sûr ! »